"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

Après sept ans chez Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel rejoint Red Bull-BORA-hansgrohe. Son père le compare à Vincent Kompany.

"Le cœur de Remco restera attaché à Quick-Step", confie Patrick Evenepoel dans Het Nieuwsblad. "Mais il a senti qu’il avait besoin d’un meilleur encadrement pour atteindre tous ses objectifs. Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany : il a quitté Anderlecht pour progresser, tout en gardant une grande affection pour le club. Pour Remco, c’est la même chose."

Son père compare Remco à Kompany

Patrick Evenepoel compare la situation au football. "Il y a quinze ans, tous les jeunes footballeurs rêvaient d’aller à Anderlecht. Aujourd’hui, Genk et Bruges sont devenus plus attractifs. C’est pareil pour le cyclisme : avant, tout le monde voulait rejoindre Quick-Step, mais désormais, Bora, Lidl et UAE sont très séduisants."

Patrick Lefevere reconnaît que ces nouvelles équipes offrent de grandes opportunités. "Ces coureurs affrontent les meilleurs du monde dans les plus grandes courses, l’équivalent de la Ligue des champions du cyclisme. C’est ce niveau que Remco veut atteindre."

Avant de commencer sa carrière dans le cyclisme, Remco était footballeur. Il a été formé à Anderlecht et au PSV Eindhoven. À plusieurs reprises, il a été sélectionné avec les équipes de jeunes de la Belgique.