Le Club de Bruges écrase un club de Challenger Pro League en match amical

Le Club de Bruges a profité de la trêve internationale pour affronter le RWDM Brussels. Les Brugeois se sont imposés 5-1, portés par un excellent Gustaf Nilsson.

Pendant la trêve internationale, le Club de Bruges a profité de la pause pour se préparer avant la reprise du championnat. Au programme, plusieurs séances d’entraînement et un match amical pour garder le rythme.

Gustaf Nilsson s’offre un doublé avec le Club de Bruges

Vendredi, les Brugeois affrontaient le RWDM Brussels, club de Challenger Pro League. Privé de nombreux titulaires partis en sélection, comme Hans Vanaken avec les Diables Rouges ou Romeo Vermant avec les Espoirs, le Club devait composer avec un effectif remanié.

Pas de Simon Mignolet, toujours blessé. Un joueur s’est particulièrement démarqué, Gustaf Nilsson. L’attaquant suédois a marqué deux fois et a contribué à la belle victoire de son équipe.

Le Club de Bruges a remporté le match amical

Le Club de Bruges s’est imposé 5-1 face au RWDM. Zaid Romero, Lynnt Audoor et Bjorn Meijer ont trouvé le chemin des filets. Côté bruxellois, c’est Kwasi Poku qui a réduit l’écart.

Poku a rejoué après une longue blessure à la hanche. Une bonne nouvelle pour le RWDM qui veut remonter en Pro League la saison prochaine.

