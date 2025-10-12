Le drame a été évité : Tolu Arokodare et le Nigeria frôlent la catastrophe

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Nigeria garde espoir pour la Coupe du Monde après sa victoire face au Lesotho, mais le voyage retour a tourné à la frayeur avec un atterrissage d'urgence en Angola.

Le Nigeria a tremblé, mais s’est imposé dans la douleur face au Lesotho 1-2. Une victoire essentielle pour rester en vie dans la course à la Coupe du Monde 2026. Les Super Eagles sont troisièmes de leur groupe, à un point de l’Afrique du Sud et trois du Bénin, leur prochain adversaire.

Avec un seul match à jouer, la pression est maximale. Seule la première place ouvre la porte à la qualification directe, la deuxième place mène aux barrages. Autant dire que le choc face au Bénin aura des allures de finale pour Tolu Arokodare et ses coéquipiers.

Le drame a été évité

Le voyage retour aurait pu virer au drame. L’avion transportant l’équipe nigériane a dû effectuer un atterrissage d’urgence en Angola. Une fissure sur le pare-brise de l’appareil à l'origine de la panique.

Selon Het Laatste Nieuws, l’appareil venait de repartir après une escale pour faire le plein. Les pilotes ont pris la décision de rebrousser chemin. Grâce à leur sang-froid, l’atterrissage s’est déroulé sans incident.

Après cette mésaventure, les Nigérians devront retrouver leur calme et leur concentration avant d’affronter le Bénin.