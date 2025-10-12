Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

La recherche du successeur de Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise se poursuit. L'entraîneur de Charleroi, Rik De Mil, a été cité comme principal candidat, mais selon Mehdi Bayat, CEO du Sporting de Charleroi, un départ en cours de saison est exclu.

Le nom de Rik De Mil circulait déjà avant le départ officiel de Pocognoli de l’Union Saint-Gilloise pour lui succéder. Le champion de Belgique en titre l’aurait placé en tête de sa liste de souhaits. Mehdi Bayat a confirmé qu’un contact avait bien eu lieu.

"J’ai parlé avec l’Union et j’ai précisé que Rik ne pouvait pas quitter le club en cours de saison, et l’affaire est close", a-t-il déclaré très clairement dans le Nieuwsblad. Il a ainsi fait comprendre que Charleroi n’était pas disposé à laisser partir son entraîneur en plein championnat.

Bayat a souligné que Charleroi avait offert une nouvelle chance à De Mil après son départ de Westerlo. Depuis, ce dernier réalise un bon travail chez les Carolos, ce qui explique, selon Bayat, pourquoi son nom revient dans les discussions d’autres clubs. "Il n’est donc pas illogique que son nom soit cité chaque fois qu’un entraîneur quitte un autre club."

Pas de changement d’entraîneur en cours de saison à Charleroi

Le directeur général du Sporting de Charleroi a affirmé être, par principe, opposé aux changements d’entraîneur en cours de saison. "Ce n’est absolument pas dans mes habitudes de changer d’entraîneur en plein championnat", a-t-il précisé.

Il a ajouté que l’Union semblait comprendre cette position : "Et dans mes échanges avec l’Union, j’ai eu l’impression que cette position était respectée." Il a ainsi laissé entendre que les deux clubs partageaient le même point de vue, privilégiant la stabilité.