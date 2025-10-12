OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

Jeune talent du Sporting d'Anderlecht, Alexander De Ridder a prolongé son aventure avec le club bruxellois jusqu'en juin 2028.

Le milieu de terrain de 17 ans évolue sous les couleurs mauves depuis 2018. En ce début de saison, le jeune Belgo-Ukrainien a officiellement intégré l'équipe des RSCA Futures.

Il a déjà pris part à sept rencontres sur huit possibles. Il n'a pas encore été décisif, mais a visiblement gagné la confiance de son entraîneur. Au total, ce ne sont pas moins de 492 minutes qu'il a déjà disputées depuis le début de l'exercice 2025-2026.

Il s’est rapidement distingué par sa technique fine et son explosivité

Le club bruxellois nous en dit plus sur son parcours, ses qualités footballistiques et sa mentalité : "Alexander a rejoint le centre de formation des Mauves à l’âge de neuf ans. Il s’est rapidement distingué par sa technique fine et son explosivité. En dehors du terrain, il est reconnu pour son calme et sa grande envie d’apprendre."

Anderlecht précise également qu'avant d'intégrer l'équipe des RSCA Futures cette saison, il avait déjà pu faire ses débuts professionnels la saison dernière. Le coach Jelle Coen, lui avait donné des minutes de jeu lors de la dernière journée de Challenger Pro League face au SK Beveren. Une façon de récompenser son travail.

La formation la plus titrée de Belgique fait confiance à sa jeune pépite. Parviendra-t-il à terme à intégrer l'équipe première ? Seul l'avenir nous le dira.