Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

Le RSC Anderlecht s'est séparé de Brian Riemer en septembre 2024. Les critiques à l'égard du Danois étaient devenues intenables. Avec le recul, cette décision s'est finalement révélée positive aussi pour l'entraîneur.

On peut dire sans exagérer que Brian Riemer n’a pas connu ses plus grands succès à la tête du RSC Anderlecht. Le Danois a bien failli décrocher le titre, mais sa philosophie et son style de jeu ont suscité de vives critiques.

Entre-temps, Riemer est devenu sélectionneur du Danemark. Et il faut bien le reconnaître : tout se passe à merveille pour lui dans son pays natal.

En route vers une qualification pour la Coupe du monde

Le Danemark est bien parti pour se qualifier pour la Coupe du monde de l’été prochain, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La nation est en tête de son groupe avec dix points sur douze.

Selon les médias danois, ces résultats font de Riemer un entraîneur très convoité. Il serait suivi par plusieurs clubs anglais, un championnat qu’il connaît déjà bien.

Prolongation ou retour en Angleterre ?

La Fédération danoise de football souhaite réagir rapidement et lui proposer une prolongation de contrat jusqu’à l’Euro 2028. Riemer, lui, préfère encore patienter un peu avant de se prononcer… sans doute jusqu’après la Coupe du monde.