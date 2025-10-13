Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

Craig Bellamy connaît mieux que quiconque les joueurs belges. Le sélectionneur du pays de Galles avait travaillé à Anderlecht avec Vincent Kompany, où il a entraîné Zeno Debast et Jérémy Doku.

Fidèle à son tempérament, Craig Bellamy a mêlé franchise et humour avant d’affronter la Belgique. "J’ai tout appris à Debast", a plaisanté le sélectionneur gallois, avant d’ajouter en riant : "Je dis ça parce que je sais que ça énerve Kompany." Derrière la blague, beaucoup d’estime pour le défenseur d’Anderlecht. "Zeno a été formé comme un meneur de jeu. J’ai rarement vu un défenseur avec autant de qualité technique et une telle capacité à casser les lignes", a confié Bellamy à Het Nieuwsblad.

Le Gallois reconnaît que le jeune Diable Rouge avait des points à travailler. "Il ne savait pas bien jouer de la tête et devait progresser défensivement, mais on savait que ça viendrait. En Belgique, le championnat est très physique, et c’est pour ça que vos joueurs s’adaptent vite en Premier League."

Jérémy Doku occupe les discussions au pays de Galles. L’ailier de Manchester City impressionne et inquiète. "Comment on va l’arrêter ? Facile : on met cinq joueurs sur lui et on laisse Trossard tout seul. Il ne sait rien faire", a lancé Bellamy, toujours taquin.

Fan de Doku

L’ancien coach d’Anderlecht ne cache pas son admiration pour l’ancien prodige mauve. "Jérémy est incroyable. Il peut dribbler quelqu’un dans une cabine téléphonique. Travailler avec lui a été un honneur, j’ai même appris beaucoup grâce à lui."





Bellamy garde un lien fort avec ses anciens joueurs. "On se parle souvent. Jérémy est un garçon spécial, passionné, toujours tourné vers l’avenir. Je leur souhaite, à lui et à Debast, une immense carrière", a conclu le Gallois avec un sourire. "Mais qu’ils évitent juste de le montrer à Cardiff."