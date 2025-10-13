"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert
Photo: Nicolas Darimont
Louvain se retrouve sans entraîneur : David Hubert file à l'Union Saint-Gilloise. Le club doit désormais lui trouver un successeur. L'actuel club avant-dernier du classement de Pro League a réagi au départ de son coach.

"Le club confirme que David Hubert a choisi de franchir le pas vers l’Union. Nous sommes surpris et déçus par cette décision, mais toutes les obligations contractuelles liées à son départ ont été respectées par l’Union Saint-Gilloise," indique Louvain dans un communiqué publié sur son site officiel.

"Nous regrettons la décision de David Hubert, compte tenu de la bonne collaboration que nous entretenions, même si celle-ci ne s’est pas encore traduite par les résultats sportifs espérés."

"Nous restons néanmoins combatifs et soutenons à 100 % notre groupe de joueurs et notre staff. Le club part immédiatement à la recherche d’un nouvel entraîneur principal."

Louvain se met à la recherche d’un nouveau coach

Le directeur du centre de formation prendra temporairement en charge le groupe de joueurs : "En attendant une nomination définitive, le club confie la direction sportive par intérim à Hans Somers, qui avait déjà assuré ce rôle temporairement avec succès la saison dernière."

Le club a entamé la saison sous la direction de David Hubert avec un bilan de 8 points sur 30, ce qui place actuellement l’équipe à l’avant-dernière place du classement. L’écart avec Dender EH reste toutefois de cinq points.

