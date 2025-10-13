Un club étranger évoluant en Ligue des champions s'intéresse à Raphael Onyedika

Raphael Onyedika pourrait prochainement quitter le Club de Bruges pour rejoindre la Turquie ! Galatasaray serait intéressé.

Selon Sporx, Galatasaray aurait déjà mis en place les modalités de la prolongation de contrat de son entraîneur Okan Buruk. Le nouvel accord prévoirait qu’en cas de qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions, le technicien turc bénéficierait d’un renfort.

Une cible prioritaire pour Galatasaray

Le milieu de terrain nigérian Raphael Onyedika est cité par le média turc comme l’une des priorités du club turc pour renforcer l’équipe. On ne sait pas encore si des négociations ont déjà débuté entre Galatasaray et le Club de Bruges.

Le fait que le transfert ne pourrait se concrétiser que si Galatasaray atteint la phase suivante de la Ligue des champions laisse toutefois une chance au Club de Bruges de conserver Onyedika un peu plus longtemps.

En outre, les clubs turcs ne sont pas réputés pour dépenser des sommes importantes sur le marché des transferts. Ils ont souvent tendance à faire traîner les discussions pour tenter, à la dernière minute, d’obtenir une réduction du prix.

La valeur du joueur

Onyedika est sous contrat jusqu’en 2027 à Bruges. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 20 millions d’euros, mais la probabilité qu’il parte pour ce montant semble quasiment inexistante.