Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

Sébastien Pocognoli, nouveau coach de l'AS Monaco, a adressé un messageaux supporters de l'Union Saint-Gilloise.

C’était un petit tremblement de terre pour les supporters de l’Union Saint-Gilloise. Sébastien Pocognoli a quitté le navire en pleine saison pour devenir le nouvel entraîneur de l’AS Monaco.

Pocognoli succède à Adi Hütter, limogé après une série de mauvais résultats en championnat et en Ligue des champions. L’ancien défenseur connaît les ambitions du club de la Principauté. Il avait expliqué qu'il ne pouvait pas laisser passer une telle chance.

Un message aux fans de l'Union

Lors de sa première conférence de presse, il a tenu à s’adresser aux fans de l’Union. "Le championnat belge évolue bien. Cela se remarque notamment aux résultats obtenus en coupe d’Europe. Ce fut un très beau mariage entre moi et l’Union. Parfois, il faut partir au bon moment."

Pocognoli a rappelé que son arrivée à Monaco n’était pas due au hasard. "J’aurais déjà pu venir ici. J’évoluais alors au RC Genk. Des scouts m’ont visionné lors d’une rencontre où… je me suis fait exclure", a-t-il raconté avec humour.





C’est David Hubert, ancien entraîneur d’Anderlecht, qui reprend les commandes. Le club bruxellois a dû verser une indemnité à OHL pour le libérer.