Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

Marc Coucke veut rapatrier Kenneth Bornauw pour en faire le nouveau CEO d'Anderlecht. Il aurait les pleins pouvoirs au club, sans devoir rendre de comptes à personne.

Pourquoi Marc Coucke fait-il autant confiance à Bornauw, au point de vouloir le placer au-dessus du CEO Sports, Tim Borguet, et de la CEO Non Sports, Isabelle Vanden Eede ? D’ailleurs, c’est elle qui avait remplacé Bornauw quand avait quitté son poste de CEO Non Sports.

Bornauw, l’homme qui doit remettre de l’ordre dans le secteur sportif

C’est un dirigeant reconnu à l’international. Il a travaillé à Unilever et Microsoft, où il occupait le poste de COO pour la Belgique et le Luxembourg. Un rôle réservé aux cadres les plus expérimentés.

À Anderlecht, il avait transformé le département marketing en une machine bien huilée, capable de tourner presque seule. Un contraste frappant avec l’autre pôle majeur du club : la cellule sportive, où rien ne fonctionne correctement.

Coucke est convaincu que Bornauw est l’homme qu’il faut pour remettre de l’ordre, installer une vraie structure et placer les bonnes personnes aux bons postes. Il aura le dernier mot dans les décisions importantes. Bornauw sait s’entourer, et c’est précisément ce dont le club manquait : de l’expérience footballistique et une forte identité.

Une solution pour ramener de la stabilité et de la cohérence

Très apprécié des employés, des supporters et de Coucke lui-même, Bornauw avait quitté le club frustré par ses tensions avec Wouter Vandenhaute.