Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

Photo: © photonews
La journée de demain s'annonce crucial pour définir la direction prise par Anderlecht pour les prochaines années. Le Conseil d'Administration ne devrait pas contrarier Marc Coucke.

Il y a un mois jour pour jour, Marc Coucke clamait que d'ici deux à cinq semaines, la nouvelle structure d'Anderlecht serait connue. En ce jour de réunion du Conseil d'Administration, tout est désormais clair dans sa tête. À commencer par le poste de président.

Coucke veut voir Michael Verschueren endosser le rôle, aussi protocolaire soit-il. Il faut dire qu'avec son rôle en vue dans l'EFC, le plus gros syndicat des clubs de football européens, le fils de Michel Verschueren est déjà bien occupé.

Marc Coucke (re)place ses pions

Comme le rapporte Het Nieuwsblad, il pourrait avec l'accord de Nasser Al-Khalifi (président de l'EFC) combiner les deux postes. Il ne resterait alors qu'à obtenir l'approbation du Conseil d'Administration du Sporting. Cela ne devrait pas poser de problème : Wouter Vandenhaute n'utilisera pas sa position (il est encore actionnaire minoritaire via Mauvavie) pour faire objection.

De retour, il en est aussi question au poste de CEO : Coucke veut réintroduire Kenneth Bornauw, qui avait occupé le poste de CEO non-sport d'avril 2022 à juillet 2025. C'est la cohabitation difficile avec Vandenhaute qui avait conduit au départ du père de Sebastiaan Bornauw.

La voie est donc de nouveau libre. Cet été, Marc Coucke avait d'ailleurs publiquement regretté son départ. Pour son retour, Bornauw sera, dans la hiérarchie, au-dessus d'Isabelle Vanden Eede et Tim Borguet, responsables des affaires sportives.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Anderlecht

