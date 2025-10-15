📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

Anderlecht a dévoilé sa photo officielle d'équipe pour la saison 2025/26, en collaboration avec Mosaert, la maison créative de Stromae.

Mieux vaut tard que jamais : ce n'est pas le nouveau slogan officiel du RSC Anderlecht mais visiblement un credo important aussi à Neerpede. Après 10 journées de championnat, le Sporting a en effet présenté sa photo d'équipe officielle.

Une photo réalisée en collaboration avec Mosaert, la société de création collaborant avec Stromae. Pas une première association entre le club et le célèbre chanteur, puisque Stromae avait déjà "réinventé" l'hymne du club par le Grand Jojo.

Royal Sporting Club Anderlecht presenteert zijn officiële ploegfoto voor het seizoen 2025/26 samen met Mosaert, het creatieve huis achter en met Stromae. Voor het vierde jaar op rij herinterpreteert paars-wit daarbij de codes van de klassieke team picture.



Particularité de cette photo de groupe : les joueurs y apparaissent trois fois, afin de former notamment une grande lettre "A" au milieu en mauve.

"L'image est une réinterprétation créative de la photo d'équipe classique, et fait référence au clip vidéo du remix d'Anderlecht Champion qui a marqué les débuts de la direction créative de Mosaert cette année", explique le club.

Les supporters qui apprécient ces photos peuvent obtenir un exemplaire, gratuitement avec une commande à la fan shop ou à la boutique en ligne.