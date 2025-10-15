Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Jonas De Roeck a retrouvé un poste, six mois après la fin de son aventure à l'Antwerp. Il dirigera les U23 du Club de Bruges.

Jonas De Roeck a trouvé un nouveau club après plus d'un semestre sans emploi. L'ancien entraîneur des jeunes du RSC Anderlecht, qui a travaillé à Neerpede de 2018 à 2021 (en tant que coach des jeunes mais aussi adjoint de l'équipe A), va désormais coacher les U23 du Club de Bruges.

Depuis mars, l'entraîneur était sans club, après avoir été licencié par Antwerp. Auparavant, il avait été actif de juillet 2021 à décembre 2023 à Westerlo.

Jonas De Roeck devient entraîneur du Club NXT

Jeudi, il dirigera son premier entraînement avec les U23 du Club. Samedi, il sera donc déjà présent sur le banc pour le déplacement au RWDM. "Je suis très impatient de mieux connaître le Club NXT et de travailler avec les grands talents au sein du club", déclare De Roeck sur le site du club.

"Mon ambition est de les aider dans leur développement, tant individuellement qu'en équipe, en vue d'atteindre des objectifs communs. Les joueurs sont l'avenir du club et il est crucial de les accompagner de manière réfléchie et axée sur les résultats."

"Travailler dans un environnement professionnel comme celui du Club Brugge, avec un encadrement solide, est une belle opportunité que je veux saisir avec une pleine conviction", conclut De Roeck.

Que ce soit à Neerpede ou à l'Antwerp, où il a dû amener des jeunes en équipe A en raison des circonstances, De Roeck a été vu comme un véritable formateur de talents. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Jonas De Roeck

Plus de news

Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

19:30
Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

18:00
Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

19:00
1
Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher Analyse

Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher

18:40
Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

17:30
Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison" Interview

Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison"

16:40
Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

17:00
Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

16:20
🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

16:00
Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

15:40
Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

15:20
Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

12:40
Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

15:00
Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

14:40
Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

09:30
1
🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

14:20
1
"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans Analyse

"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans

13:40
Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

14:00
L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

13:20
Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

13:00
Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

12:00
Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

11:00
Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

07:40
Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

12:20
3
Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

11:40
Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

11:20
"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

10:00
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

08:00
Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

10:30
Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

23:30
Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

09:00
🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

08:30
Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

06:30
"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

07:20
Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

20:00
1
Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved