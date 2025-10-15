Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

Jonas De Roeck a retrouvé un poste, six mois après la fin de son aventure à l'Antwerp. Il dirigera les U23 du Club de Bruges.

Jonas De Roeck a trouvé un nouveau club après plus d'un semestre sans emploi. L'ancien entraîneur des jeunes du RSC Anderlecht, qui a travaillé à Neerpede de 2018 à 2021 (en tant que coach des jeunes mais aussi adjoint de l'équipe A), va désormais coacher les U23 du Club de Bruges.

Depuis mars, l'entraîneur était sans club, après avoir été licencié par Antwerp. Auparavant, il avait été actif de juillet 2021 à décembre 2023 à Westerlo.

Jonas De Roeck devient entraîneur du Club NXT

Jeudi, il dirigera son premier entraînement avec les U23 du Club. Samedi, il sera donc déjà présent sur le banc pour le déplacement au RWDM. "Je suis très impatient de mieux connaître le Club NXT et de travailler avec les grands talents au sein du club", déclare De Roeck sur le site du club.

"Mon ambition est de les aider dans leur développement, tant individuellement qu'en équipe, en vue d'atteindre des objectifs communs. Les joueurs sont l'avenir du club et il est crucial de les accompagner de manière réfléchie et axée sur les résultats."

"Travailler dans un environnement professionnel comme celui du Club Brugge, avec un encadrement solide, est une belle opportunité que je veux saisir avec une pleine conviction", conclut De Roeck.

Que ce soit à Neerpede ou à l'Antwerp, où il a dû amener des jeunes en équipe A en raison des circonstances, De Roeck a été vu comme un véritable formateur de talents.