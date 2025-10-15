Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

Ismaël Baouf a quitté Anderlecht cet été direction les Pays-Bas et le SC Cambuur. Il s'y est déjà imposé mais c'est surtout avec les U20 du Maroc qu'il impressionne.

Pas pris en compte pour intégrer l'équipe A, Ismaël Baouf (19 ans) a quitté le RSC Anderlecht cet été, direction les Pays-Bas et le SC Cambuur, en Keuken Kampioen Divisie. Là-bas, il s'est rapidement imposé, ayant enchaîné 5 matchs en tant que titulaire dès son arrivée.

Depuis plusieurs semaines, cependant, Baouf n'est plus disponible pour Cambuur, car il brille avec une autre équipe : les U20 du Maroc, qui font sensation à la Coupe du Monde au Chili. Les Lionceaux de l'Atlas sont qualifiés pour les demi-finales, et Ismaël Baouf est titulaire en défense.

L'analyste d'ESPN Anco Jansen est particulièrement sous le charme du jeune défenseur marocain. "En Keuken Kampioen Divisie, je l'ai déjà trouvé très impressionnant cette saison", déclare-t-il dans l'émission Voetbalpraat.

À Cambuur, Ismaël Baouf a signé un contrat de trois ans, une preuve de confiance pour un joueur qui n'avait pas encore disputé une minute avec l'équipe A du RSC Anderlecht. Et depuis, le club néerlandais peut se frotter les mains.

"Je trouve que c'est le meilleur du onze marocain. Il est incroyable. Agressif, bon dans les airs. C'est un très bon joueur", estime Jansen, ancien joueur lui-même. "J'ose le dire : les clubs du top néerlandais doivent rapidement aller le chercher. Il n'a que 19 ans !".