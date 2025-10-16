🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués
Photo: © photonews

Eden Hazard a eu droit à un nouveau jeu de dilemmes. L'ancien Diable Rouge a dû départager différents joueurs pour déterminer lesquels étaient les meilleurs dribbleurs. Cette fois, c'était une vidéo spéciale Premier League.

Kaoru Mitoma ou Mohammed Kudus ? Sans beaucoup d’entrain, Eden Hazard a choisi le joueur de Tottenham. Eberechi Eze a ensuite été préféré à Mohammed Kudus.

Eden Hazard semble visiblement bien l’apprécier : "Eze est bon. J’aime vraiment Eze", a-t-il déclaré. Au tour suivant, il a encore gardé l’ailier d’Arsenal, trouvant qu’il est un meilleur dribbleur que Jack Grealish.

Même Florian Wirtz n’a pas détrôné Eberechi Eze. L’international allemand a signé cet été à Liverpool en provenance du Bayer Leverkusen. Entre Phil Foden et Eberechi Eze, Eden Hazard a d’abord ajouté une précision avant de faire son choix : "Ce n’est pas le même type de joueur. Mais en termes de dribbles, je pense qu’Eze est meilleur."

Ensuite, c’est un joueur de Chelsea, Cole Palmer, qui s’est présenté face à Eberechi Eze. Et cette fois, le milieu offensif des Blues a bien fait tomber Eze. "Tu touches mon cœur là", a précisé Eden Hazard.

Cole Palmer ou Mohamed Salah ?

Alexander Isak n’est pas non plus meilleur en dribbles que Cole Palmer selon l’ancien Diable Rouge. Pour terminer, c’est un choix compliqué qui s’est présenté face au Belge : Cole Palmer ou Mohamed Salah ? Il a été très rapide pour faire son choix : selon lui, c’est Cole Palmer.

Eden Hazard

