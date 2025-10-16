"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

Sébastien Pocognoli prend ses marques à l'AS Monaco. La presse locale apprend également à le connaître.

Dans deux jours, Sébastien Pocognoli vivra son premier match sur le banc de l'AS Monaco à l'occasion du déplacement à Angers. En conférence de presse, l'entraîneur belge est revenu sur ses premiers jours sur le Rocher.

Il en a profité pour remercier le club de son intérêt : "Le fait qu'un grand club français recherche en Belgique un jeune entraîneur, je trouve que c'est une façon très intéressante de procéder et cela me donne confiance. J'aime moi-même faire confiance aux jeunes".

Le train est repassé une deuxième fois

Les Monégasques avaient déjà frappé à la porte quand Pocognoli était encore joueur. Il débutait alors seulement sa carrière à Genk, au début des années 2000 : "Plusieurs clubs français étaient cités, Monaco était venu me voir jouer, mais j'avais pris un carton rouge. Du coup, ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, j'ai quand même une deuxième chance", a-t-il répondu, faisant sourire les journalistes présents.

Outre son assistant Arthur Kopyt, Sébastien Pocognoli a également emmené son binôme Kévin Mirallas avec lui. L'ancien Diable Rouge a abattu un sacré travail avec les attaquants de l'Union : "Il peut avoir un réel impact sur le développement des joueurs. Les très bons joueurs aiment être mis au défi. Nous devons établir une structure, inculquer la discipline à l'équipe et travailler dur".





De quoi grandement affaiblir l'Union : "Il y a de la déception parce que c'était un beau mariage. Pas seulement sur la dernière année, mais aussi comme joueur (c'est au Parc Duden que Pocognoli a terminé sa carrière NDLA) et comme entraîneur des jeunes. Mais j'ai tout donné jusqu'au bout. Partir au bon moment est aussi une qualité, et je crois que c'était le cas. C'était une décision mûrement réfléchie".