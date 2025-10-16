Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

Photo: © photonews

Le Standard reste sur deux matchs frustrants contre le Club de Bruges et Anderlecht. Exclu face aux Blauw en Zwart, Marlon Fossey est revenu sur sa gestion des événements.

Demain, le Standard recevra l'Antwerp à Sclessin. Pour renouer avec la victoire après ce 0 sur 6, les Liégeois devront retrouver leurs nerfs : ils ont déploré une exclusion lors des deux derniers matchs. La première d'entre elles concerne Marlon Fossey pour son excès d'engagement face à Christos Tzolis.

"C’était juste un mauvais jugement de ma part. Je suis honnête : c’était un geste dangereux mais absolument pas avec l’intention de blesser l’adversaire", explique l'Américain, cité par La Dernière Heure. "J’ai appris de cette phase. Il n’y a rien de personnel entre nous. C’était un match avec beaucoup d’intensité et d’émotions. D’ailleurs, j’aime défier des joueurs comme lui".

Marlon Fossey cherche la cohérence des décisions arbitrales

Sa comparaison avec la non-exclusion de Nilson Angulo pour sa semelle sur Marco Ilaimaharitra est intéressante : "En fait, mon opinion concerne le timing. Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d’Angulo sur Marco, je pense qu’on voit des décisions différentes. Si mon pied élevé s’était produit plus tôt, je ne suis pas sûr que cela aurait été rouge. Et si Angulo avait mis sa semelle plus tard dans le match, cela aurait aussi probablement été rouge".

"Cette saison, en Belgique comme dans d’autres championnats, on a vu des décisions qui n’ont pas fait l’unanimité… Mais je n’ai pas envie de m’en servir comme excuse ni de dire que l’arbitrage a une trop grande importance sur nos performances", poursuit-il.

Fossey ne veut pas utiliser l'arbitrage pour souder le groupe seul contre tous. Il préfère que le noyau garde l'unité affichée lors de la grosse frayeur vécue par Josué Homawaoo : "Cet épisode nous a rapprochés, c’est toujours le cas quand un collectif vit des choses difficiles ou inédites, et les traverse ensemble. Cela nous a surtout rappelé, à nous tous, que tout peut vite basculer".

Marlon Fossey

