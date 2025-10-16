"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Francis Amuzu semble enfin lancé au Brésil. Son entraîneur Mano Menezes a un plan pour faire évoluer son jeu.

Les débuts ont été difficiles pour Francis Amuzu à Gremio. Arrivé d'Anderlecht l'hiver dernier, il a rapidement été freiné par des blessures et la barrière de la langue, traversant notamment une période de onze matchs conclus par une maigre entrée au jeu de six minutes.

Mais en marquant et en délivrant un assist en sortie de banc il y a deux semaines, l'ancien Anderlechtois a retrouvé du poil de la bête. Dans sa première longue interview sur place, il prend du recul pour le média Zero Hora.

"Je ne saurais dire pourquoi je ne jouais pas", admet-il. "J'ai continué à travailler dur et j'ai maintenant de nouveau ma chance. Je sais que le football a ses hauts et ses bas. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Je parle surtout à Marlon, qui m'aide toujours, et aussi à Martin Braithwaite, Willian et Carlos Vinícius, les anglophones. Je m'entends bien avec tout le monde ; les Brésiliens sont très gentils et toujours prêts à aider".

Définitivement lancé ?

"La langue a été le plus difficile à maîtriser. Le portugais est une langue très complexe, mais maintenant, je comprends ce que disent les joueurs. C'est l'oral qui est difficile. Je ne dis que quelques mots sur le terrain, comme 'extérieur' 'à droite' et 'à gauche'. Il n'y a qu'un seul langage au football", poursuit Amuzu.

Son entraîneur voit un nouveau rôle pour lui. Mano Menezes, ancien sélectionneur du Brésil, veut l'essayer au coeur du jeu, en numéro dix : "Même en tant qu'ailier, je dois jouer davantage comme un numéro dix, moins sur les côtés. J'ai toujours été un joueur de un contre un sur l'aile. Mais maintenant, je comprends et j'aime aussi l'idée de jouer à l'intérieur du jeu".

Francis Amuzu a également évoqué sa carrière internationale. Si le garçon a grandi en Belgique et a représenté les Diablotins jusqu'en U21, il ouvre grand la porte à la sélection ghanéenne : "S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde", confirme le natif d'Accra.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Grêmio
Francis Amuzu

Plus de news

De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

12:20
Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

11:40
Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

11:20
1
Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

07:00
1
Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

11:00
Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

10:30
Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

10:00
2
La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

08:30
"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

09:30
On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

09:00
Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

07:20
C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

21:08
"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

08:00
La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

07:40
Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

20:40
Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

06:30
📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

20:00
Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

22:00
Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

23:00
Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

22:30
2
Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

21:40
Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

19:00
2
Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

20:20
Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

21:00
Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

19:30
Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

18:20
Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher Analyse

Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher

18:40
Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

18:00
Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

17:30
Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison" Interview

Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison"

16:40
Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

17:00
Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

16:20
🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

16:00
Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

15:40
Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

15:20
Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved