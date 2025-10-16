Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

Joueur de la réserve de Seraing, Antoine Lommel a été sélectionné pour la première fois chez les U21 luxembourgeois. Une belle récompense pour son travail dans l'ombre.

Ces derniers mois, beaucoup de jeunes ont eu leur chance à Seraing, en témoignent encore les départs de Sacha Marloye (17 ans) au Club de Bruges et de Simon Buggea (18 ans) à La Gantoise. Rêvant de marcher dans leurs pas, Antoine Lommel commence à montrer le bout de son nez.

Le défenseur de 18 ans joue avec la réserve depuis la saison passée mais a pris place une première fois sur le banc de l'équipe A cet été. Il vient également de vivre son premier rassemblement avec les U21 luxembourgeois.

La curiosité de Mario Mutsch

Lommel a pourtant tout vécu en Belgique. Né à Athus, il a été formé à Aubange, avant de rejoindre l'académie de l'Excel Virton de 2016 à 2020, puis de rallier le Pairay. Mais le Luxembourg a profité de ses racines familiales pour le convoquer.

"Nous le suivons depuis un an et demi", indique la légende luxembourgeoise Mario Mutsch (102 sélections) dans son interview au quotidien local Le Progrès. Lommel avait déjà été appelé en U19 en avril dernier mais Mutsch voulait s'en faire une idée plus précise une catégorie plus haut.

De quoi profiter au garçon, qui est ainsi revenu à Seraing en ayant accompagné la sélection espoirs en Estonie et en Islande. D'autant plus que Mario Mutsch voit en ce profil polyvalent un milieu de terrain plutôt qu'un défenseur.