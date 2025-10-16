Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière
Photo: © photonews
Deviens fan de RFC Seraing! 47

Joueur de la réserve de Seraing, Antoine Lommel a été sélectionné pour la première fois chez les U21 luxembourgeois. Une belle récompense pour son travail dans l'ombre.

Ces derniers mois, beaucoup de jeunes ont eu leur chance à Seraing, en témoignent encore les départs de Sacha Marloye (17 ans) au Club de Bruges et de Simon Buggea (18 ans) à La Gantoise. Rêvant de marcher dans leurs pas, Antoine Lommel commence à montrer le bout de son nez.

Le défenseur de 18 ans joue avec la réserve depuis la saison passée mais a pris place une première fois sur le banc de l'équipe A cet été. Il vient également de vivre son premier rassemblement avec les U21 luxembourgeois.

La curiosité de Mario Mutsch

Lommel a pourtant tout vécu en Belgique. Né à Athus, il a été formé à Aubange, avant de rejoindre l'académie de l'Excel Virton de 2016 à 2020, puis de rallier le Pairay. Mais le Luxembourg a profité de ses racines familiales pour le convoquer.

"Nous le suivons depuis un an et demi", indique la légende luxembourgeoise Mario Mutsch (102 sélections) dans son interview au quotidien local Le Progrès. Lommel avait déjà été appelé en U19 en avril dernier mais Mutsch voulait s'en faire une idée plus précise une catégorie plus haut.

De quoi profiter au garçon, qui est ainsi revenu à Seraing en ayant accompagné la sélection espoirs en Estonie et en Islande. D'autant plus que Mario Mutsch voit en ce profil polyvalent un milieu de terrain plutôt qu'un défenseur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
RFC Seraing

Plus de news

De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

15:22
Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

14:30
Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

14:00
Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

13:30
Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

13:00
Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

12:40
De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

12:20
"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

12:00
Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

11:40
Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

11:20
1
Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

11:00
Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

10:30
Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

10:00
2
La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

07:40
"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

09:30
On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

09:00
La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

08:30
"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

08:00
Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

07:20
Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

07:00
1
Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

06:30
Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

23:00
Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

22:30
3
Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

22:00
Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

21:40
C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

21:08
Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

21:00
Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

20:40
Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

20:20
📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

20:00
Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

19:30
Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

19:00
2
Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher Analyse

Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher

18:40
Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

18:20
Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

18:00
Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved