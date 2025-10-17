Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

Adriano Bertaccini retrouve petit à petit la forme après son opération au genou et pourrait faire son retour ce week-end...contre Saint-Trond. L'attaquant a travaillé dur ces derniers mois pour se rétablir et a reçu beaucoup de soutien de son frère aîné Paolino (27 ans).

Les deux frères ont parcouru un bon bout de chemin ensemble, jouant tous deux à Charleroi, au Standard, au Club de Bruges, Genk et Deinze dans leur jeunesse. Ils étaient tous deux considérés comme de grands talents. Lorsque Paolino a rejoint Genk depuis le Club de Bruges à l'âge de 16 ans, Adriano a pu l'accompagner.

"J'ai même eu l'occasion d'avoir un avant-goût de la Jupiler Pro League à Genk, mais sous la direction de Peter Maes, c'était l'enfer. Adriano est resté professionnel à Genk, jusqu'à ce que Felice Mazzu ne le considère plus dans ses plans", raconte Paolino dans Het Nieuwsblad.

Ironiquement, leurs chemins se sont de nouveau croisés des années plus tard, quand Adriano a vu Mazzu signer à Saint-Trond. “Quand Felice est arrivé, j'avais des craintes”, rigole Paolino. “Mais il a rapidement compris qu'Adriano n'était plus le même garçon qu'autrefois. Ils se sont vraiment bien trouvés au Stayen".

Un gamin de merde ? Exagéré

Il faut dire qu'autrefois, Bertaccini n'était pas le plus facile à vivre. Il était connu comme un garçon au tempérament impulsif - un peu comme Benito Raman dans sa jeunesse. “L'adrénaline faisait parfois sauter un fusible dans sa tête”, raconte Paolino. “Adri disait lui-même qu'il était 'un gamin de merde', mais c'est exagéré. Il s'énervait juste rapidement, surtout après une défaite. Ensuite, nous ne nous parlions pas pendant deux jours à la maison".





Aujourd'hui, ce 'mauvais caractère' a totalement disparu. “Adriano est devenu beaucoup plus mature”, conclut Paolino. “Il sait maintenant ce qu'il veut, il travaille dur et a appris à contrôler ses émotions. Cela se voit aussi dans ses performances : il dégage du calme et de la maturité. L'image du projet imprévisible appartient définitivement au passé".