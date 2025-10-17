Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

Malgré les déclarations répétées du président américain Donald Trump, qui a menacé de déplacer des matchs du Mondial hors des villes gouvernées par les Démocrates, le calendrier de la Coupe du monde 2026 devrait rester inchangé.

Des sources proches de l’organisation insistent : aucune révision n’est envisagée pour des villes comme San Francisco, Seattle ou Boston. Selon John Kristick, l’un des architectes de la candidature commune du Canada, du Mexique et des États-Unis pour la Coupe du monde, l’organisation se prépare activement depuis près de dix ans.

"Les billets sont déjà en train d'être vendus. Les packages d'hospitalité sont vendus depuis près d'un an", a-t-il déclaré à l'agence de presse internationale Reuters. La FIFA a annoncé jeudi que plus d’un million de billets avaient déjà trouvé preneur auprès de fans issus de pas moins de 212 pays et régions.

Les États-Unis accueilleront la majeure partie du tournoi, avec 11 des 16 villes hôtes. Il s’agira de la plus grande Coupe du monde de l’histoire, réunissant 48 équipes et 104 matchs. Pour la première fois depuis 1994, la grande fête du football revient sur le sol américain, où elle avait à l’époque immensément contribué à la popularité du sport.

Le scénario d’un changement de ville hôte semble écarté

Ces derniers mois, Donald Trump avait à plusieurs reprises menacé de supprimer des rencontres dans les villes qu’il jugeait insuffisamment coopératives avec sa politique en matière d’immigration et de criminalité (lisez : dans les villes démocrates). Il aurait même pris contact avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour faire pression.

La fédération internationale de football reste toutefois ferme : la sécurité relève de la compétence des autorités nationales, et les 16 villes hôtes doivent continuer à satisfaire aux exigences de la FIFA.

Selon Ricardo Trade, ancien directeur général de la Coupe du monde 2014 au Brésil, il serait techniquement possible de déplacer des matchs tant que cela intervient avant le tirage au sort du 5 décembre. Mais ce scénario paraît hautement improbable : les organisateurs locaux s’en tiennent à leurs plans et consacrent toute leur énergie à offrir la meilleure expérience possible aux supporters et aux équipes.

Dans le New Jersey, on regarde déjà vers le point d’orgue du tournoi : le MetLife Stadium, qui avait accueilli plus tôt cette année la finale de la Coupe du monde des clubs, sera le théâtre de la finale en juillet 2026. Le message des organisateurs est limpide : la Coupe du monde se jouera comme prévu, sans changement d’hôte.