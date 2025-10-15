Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

Le président américain Donald Trump a de nouveau attiré l'attention avec ses déclarations concernant la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il menace de retirer le statut de ville hôte aux cités qui, selon lui, ne coopèrent pas suffisamment.

Selon Donald Trump, certaines villes dirigées par un gouvernement démocrate, comme Boston, n’apporteraient pas un soutien suffisant. Bien qu’il n’ait formellement aucune autorité pour modifier les villes hôtes, Trump affirme avoir suffisamment d’influence pour imposer des changements. Il soutient pouvoir compter sur l’appui du président de la FIFA, Gianni Infantino, avec qui il dit entretenir de bonnes relations, un élément qui renforce sa confiance dans ses menaces.

Si je pense que ce n’est pas sûr, j’appelle Gianni

L’argument principal avancé par Trump est la sécurité. Il affirme vouloir un processus fluide pour l’organisation d’un événement d’une telle ampleur. "Si je pense que ce n’est pas sûr, j’appelle Gianni et je lui dis : déplace l’événement dans une autre ville. Et il le ferait", a-t-il déclaré.

Les menaces de Trump ne sont pas nouvelles. Par le passé déjà, il avait laissé entendre qu’il pourrait écarter certaines villes si elles ne coopéraient pas. Les critiques estiment que cette attitude vise surtout à exercer une pression politique sur des villes gouvernées par ses adversaires.

Trump a également déclaré entretenir des relations directes avec le Comité international olympique (CIO). Il envisagerait même de prendre des mesures concernant Los Angeles et l’organisation des Jeux olympiques de 2028, ce qui montre que son influence et ses ambitions dépassent le cadre du football.





La manière dont la FIFA et les villes concernées réagiront reste encore incertaine. Cependant, Trump établit un précédent où la pression politique et les relations personnelles pourraient jouer un rôle dans l’organisation de grands événements sportifs, une dynamique susceptible de compliquer la planification et la coopération au niveau local.