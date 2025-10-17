Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

Remplacé contre le Sparta Rotterdam, Jorthy Mokio avait quitté le terrain sans un mot de son coach. Un geste qui avait fait parler avant la trêve internationale

Lors du dernier match de championnat contre le Sparta Rotterdam, Jorthy Mokio avait quitté la pelouse à dix minutes de la fin. Un changement banal, sauf qu’en rejoignant le banc, le Belge a été ignoré par son entraîneur John Heitinga. Un détail qui avait fait beaucoup réagir les supporters de l’Ajax.

La réconciliation ?

En conférence de presse, Heitinga a tenu à clarifier la situation. Plutôt que d’alimenter la polémique, il a choisi de valoriser son joueur. "C’est un jeune joueur au talent immense. Il aurait normalement dû évoluer au milieu de terrain contre le Sparta. Ce n’est pas un arrière gauche, mais à ce stade, il faut faire des choix."

Le coach a expliqué le contexte de sa décision. "Rosa, qui n’était pas en forme et ne pouvait sprinter qu’à 80 %, est sorti à la mi-temps. Jorthy aura certainement du temps de jeu", a-t-il ajouté en parlant de la rencontre contre l’AZ.

Mokio est polyvalent, il peut évoluer à plusieurs postes. "Il a joué comme défenseur central gauche avec l’équipe belge des moins de 21 ans. Il a marqué un beau but. C’est un joueur très puissant et énergique. Il fera des erreurs et devra apprendre, mais nous sommes très satisfaits de lui."

Le jeune Diable Rouge est l’un des grands espoirs de l’Ajax. Petit à petit, il s’impose dans l’effectif. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros par Transfermarkt.

