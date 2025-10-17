Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

Le bateau 777 Partners n'en finit plus de couler. Hier, son cofondateur Josh Wander a été inculpé pour complot et fraude.

Propriétaire du Standard entre mars 2022 et septembre 2024, 777 Partners ne pouvait pas tenir dans la durée. La société d'investissement américaine vivait au-dessus de ses moyens et avec de l'argent qu'elle ne possédait pas. Cela se retourne aujourd'hui de manière spectaculaire contre elle.

Il n'a pas fallu attendre son retrait forcé du Standard (mais aussi du Hertha Berlin, de la Genoa et de Vasco de Gama) pour voir arriver les premières plaintes. Aujourd'hui, 777 est attaqué de partout et doit répondre de ses actes devant la justice.

Des centaines de millions de dollars en jeu

Belga rapporte ainsi que son cofondateur Josh Wander, plusieurs fois présent dans les loges de Sclessin pour assister aux matchs, a été inculpé pour complot et fraude. Il lui est reproché d'avoir escroqué les investisseurs de son entreprise pour près de 500 millions de dollars (428 millions d'euros).

Les procureurs fédéraux de Manhattan expliquent que l'homme d'affaires a menti et utilisé de faux documents pour embellir la situation financière de l'entreprise. Jordan Estes, son avocate, ne compte pas se laisser faire. "Il s'agit d'un litige commercial présenté comme une affaire pénale. Nous voulons rétablir la vérité".

Un son de cloche qui laisse les investisseurs ayant perdu leur agent relativement insensible. Les créanciers de 777 Partners sont nombreux, rendant les interventions de la justice très attendues outre-Atlantique.