Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

La trêve internationale fait parfois des dégâts dans les effectifs. Joël Ordonez n'est pas blessé, mais il est rentré très tardivement d'Amérique du Sud et pourrait manquer le déplacement à Louvain.

Les clubs ayant de nombreux internationaux redoutent souvent la trêve internationale. Les déplacements, pour certains joueurs, sont très longs, et la fatigue s'ajoute au risque de blessure supplémentaire qu'ils encourent en partant représenter leur pays à l'autre bout du monde.

Nicky Hayen et le Club de Bruges pourraient en faire les frais ce week-end. Si les "Diables Rouges brugeois" sont rentrés sans encombre du Pays de Galles, Joël Ordoñez affrontait encore le Mexique avec l'Équateur, il y a deux jours.

Rentré ce jeudi en Venise du Nord, le défenseur central est donc très incertain pour le déplacement des Blauw & Zwart à Louvain prévu ce samedi, a confié Nicky Hayen en conférence de presse. C'est donc Jorne Spileers qui pourrait accompagner Brandon Mechele.

L'absence d'Onyedika n'arrange vraiment pas Nicky Hayen

Ce n'est néanmoins pas ce qui inquiète le plus le T1 du Club de Bruges. Si important pour l'équilibre au milieu de terrain, Raphael Onyedika est toujours blessé et n'est donc pas encore disponible. Ludovit Reis, absent pour une longue durée, non plus.





"L'absence d'Onyedika laisse évidemment un grand vide au milieu de terrain. Mais avec Vanaken, Stankovic et les autres, l'important est de trouver un nouvel équilibre sans lui", a commenté Nicky Hayen. Le passé a déjà montré que remplacer le Nigérian n'a jamais été facile. Louvain, qui doit se relancer avec l'intérimaire Hans Somers, aimerait en profiter.