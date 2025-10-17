À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"
Photo: © photonews

Louvain compte sur Hans Somers comme entraîneur intérimaire ce week-end. Il revient sur le départ inattendu de David Hubert, qu'il regrette mais considère comme une étape logique.

Personne ne l’avait vu venir avant la trêve internationale, mais ce week-end, David Hubert ne sera pas sur le banc d'OHL, mais bien celui de l’Union Saint-Gilloise. Hans Somers, à la tête des Louvanistes, assure pour l’instant l’intérim.

"Ce départ est arrivé de façon inattendue. Et c’est dommage", a confié Somers en conférence de presse. "Mais pour lui, c’est une étape logique, et nous devons continuer rapidement. Ce genre de choses arrive dans le football, vous savez."

"C’était aussi sa volonté de rester plus longtemps, et il ne s’attendait pas à pouvoir faire ce pas. Je lui souhaite en tout cas le meilleur", a-t-il ajouté.

Hans Somers ne fera pas dans la dentelle

OHL cherche actuellement un nouveau coach principal, mais Somers doit assurer l’intérim. La situation n’est pas brillante : le club est avant-dernier avec seulement huit points avant de recevoir le Club de Bruges, ce samedi (18h15).

"Il ne faut pas céder à la panique, mais simplement regarder vers le haut et s’accrocher. Tout le monde sait ce qu’on attend de lui. La situation a été un peu plus difficile ces derniers jours, mais aujourd’hui (à l'entraînement), j’ai vu une équipe qui a tout donné ensemble. Ceux qui ne veulent pas suivre, même avec un entraîneur intérimaire, je m’en sépare. C’est aussi simple que cela", a conclu Somers.

