Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"
Deviens fan de Anderlecht! 4300

Anderlecht a un nouveau président : Michael Verschueren. Un choix attendu, y compris par Olivier Deschacht, qui le qualifie de "figure idéale de liaison au sein du club".

La structure tant attendue promise par Marc Coucke après le départ de Wouter Vandenhaute a enfin été confirmée. Michael Verschueren est maintenant le nouveau président du club. Même si son rôle reste protocolaire vu ses activités chronophages à l'EFC (le plus grand syndicat de clubs européens), la décision récolte pour l'instant des commentaires assez positifs.

Olivier Deschacht espérait que la roue tourne en ce sens. "Dans ma tête, il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait le devenir, et c'était Michael Verschueren. Il peut être la personne qui unit l'ensemble du club : direction, joueurs, supporters. Tout le monde au sein du club l'apprécie", commence-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Deschacht est ravi de l'arrivée de Michael Verschueren

"Si Anderlecht subit une lourde défaite, Michael est le seul capable de parler aux supporters avec calme et respect", poursuit Deschacht. L'ancien défenseur des Mauves estime que le nouveau président peut apporter de la sérénité à l'équipe.

"Michael est ouvert d'esprit et possède énormément de connexions. J'espère qu'il les utilisera. Il est sociable : riche, pauvre, grand ou petit, il peut échanger quelques mots avec tout le monde", poursuit l'ancien Diable Rouge.

Il espère que le Sporting connaît son président pour les 20 prochaines années. Mais également que la situation s'améliore sur le terrain : "Les résultats doivent suivre. Ne pas dire qu'Anderlecht veut finir parmi les trois premiers, non : devenir champion doit être l'objectif".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

08:30
Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

06:30
Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

08:00
La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

07:20
"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

22:30
Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

07:00
La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

18:40
L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

23:00
Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

21:20
L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

22:00
Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

21:40
Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

21:00
Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

20:30
De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

15:22
Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

19:40
Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

20:00
🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

19:20
La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

18:20
Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

19:00
Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

18:00
Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

17:30
435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

17:00
Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

16:32
Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

11:40
Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

16:00
Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

15:00
"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

12:00
Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

14:00
Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

14:30
Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

13:30
De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

12:20
Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

12:40
Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

11:20
18
Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

13:00
Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

16/10
1
Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved