Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

Anderlecht a un nouveau président : Michael Verschueren. Un choix attendu, y compris par Olivier Deschacht, qui le qualifie de "figure idéale de liaison au sein du club".

La structure tant attendue promise par Marc Coucke après le départ de Wouter Vandenhaute a enfin été confirmée. Michael Verschueren est maintenant le nouveau président du club. Même si son rôle reste protocolaire vu ses activités chronophages à l'EFC (le plus grand syndicat de clubs européens), la décision récolte pour l'instant des commentaires assez positifs.

Olivier Deschacht espérait que la roue tourne en ce sens. "Dans ma tête, il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait le devenir, et c'était Michael Verschueren. Il peut être la personne qui unit l'ensemble du club : direction, joueurs, supporters. Tout le monde au sein du club l'apprécie", commence-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Deschacht est ravi de l'arrivée de Michael Verschueren

"Si Anderlecht subit une lourde défaite, Michael est le seul capable de parler aux supporters avec calme et respect", poursuit Deschacht. L'ancien défenseur des Mauves estime que le nouveau président peut apporter de la sérénité à l'équipe.

"Michael est ouvert d'esprit et possède énormément de connexions. J'espère qu'il les utilisera. Il est sociable : riche, pauvre, grand ou petit, il peut échanger quelques mots avec tout le monde", poursuit l'ancien Diable Rouge.

Il espère que le Sporting connaît son président pour les 20 prochaines années. Mais également que la situation s'améliore sur le terrain : "Les résultats doivent suivre. Ne pas dire qu'Anderlecht veut finir parmi les trois premiers, non : devenir champion doit être l'objectif".