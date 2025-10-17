Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

Rik de Mil était l'un des favoris pour succéder à Sébastien Pocognoli sur le banc de l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur des Zèbres n'a pas caché sa déception quant au blocage total de Mehdi Bayat.

C'est un sacré signe du destin. Ce samedi, Rik de Mil et le Sporting Charleroi se déplaceront à l'Union Saint-Gilloise dans le cadre de la onzième journée de Pro League, une semaine après l'intérêt prononcé des Unionistes pour Rik de Mil suite au départ de Sébastien Pocognoli vers Monaco. En conférence de presse vendredi, le T1 des Zèbres est revenu pour la première fois sur cette opportunité manquée à titre personnel.

"Je suis très déçu. C'est normal quand tu as l'opportunité de négocier avec un club qui joue la Ligue des Champions et le titre et qui possède une structure stable ces dernières années", a-t-il avoué.

"J'ai d'abord appris que j'étais l'un des candidats pour remplacer Sébastien Pocognoli. Quand tu es ambitieux, tu veux au moins discuter avec le club, mais il n'y a pas eu de négociations. Les dirigeants de l'Union ont voulu respecter leur relation avec Mehdi Bayat. Il n'y a même pas eu de coup de fil", peut-on lire dans les colonnes de la Dernière Heure.

Rik de Mil aurait au moins voulu discuter avec l'Union

Rik de Mil aurait au moins voulu connaître les conditions de son arrivée au Parc Duden, et les détails du projet qui se présentait à lui. Mehdi Bayat l'a néanmoins bloqué, coûte que coûte.

"C'est comme un mariage, avec des hauts et des bas. Mais quand c'est difficile, c'est important de communiquer. J'ai donné mon point de vue à Mehdi. À l'avenir, si un club arrive et que ça représente une belle opportunité, j'espère que les choses se dérouleront autrement."

En été, on avait dit que si quelque chose de bien pour ma carrière arrivait, on pourrait négocier"

Présent sur les listes de tous les clubs étant potentiellement à la recherche d'un nouvel entraîneur, c'est la deuxième fois que Rik de Mil reçoit un intérêt aussi concret, après celui de l'Antwerp l'été dernier. Les choses s'étaient passées bien différemment, et bien plus comme De Mil l'entendait.

"Tu ne reçois pas toujours la possibilité de jouer la Ligue des Champions. L'été dernier, ça s'était passé de manière honnête. J'avais pu discuter et avoir le dernier mot. Ici, c'est différent, je n'ai même pas pu faire un choix. En été, Mehdi Bayat m'avait promis que si quelque chose de vraiment bien pour ma carrière arrivait pendant la saison, je ne partirais pas gratuitement, mais on pourrait négocier", regrette Rik de Mil, en constatant que ça n'a pas été le cas.