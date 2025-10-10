Rik De Mil, sur le banc de l'Union contre... Charleroi dans huit jours ? Ce n'est pas l'envie qui lui manque

Le dossier est complexe. Approché par l'Union pour remplacer Sébastien Pocognoli, Rik de Mil ambitionne clairement de s'asseoir sur le banc du champion de Belgique. Mehdi Bayat et le Sporting Charleroi n'entendent toutefois pas céder facilement.

Nous vous en parlions il y a une dizaine de jours : le mois d'octobre, lié à la trêve internationale, est généralement celui des premiers C4 en Jupiler Pro League, et Rik de Mil figure sur à peu près toutes les listes des meilleurs clubs du pays.

Ce n'est cependant pas un licenciement qui le place, aujourd'hui, en haut des colonnes de tous les quotidiens nationaux. Il est en effet annoncé comme le grand favori pour succéder à Sébastien Pocognoli, en partance pour l'AS Monaco, même si l'information n'est pas encore officielle.

Rik De Mil veut rejoindre l'Union

Après avoir noué des discussions vaines avec l'Antwerp cet été, Rik de Mil a signé une prolongation de contrat avec revalorisation salariale au Mambourg. Cependant, l'envie de rejoindre le club champion de Belgique et de disputer la Ligue des Champions l'habite logiquement.

Selon les informations de nos confrères de Sudpresse, l'actuel entraîneur du Sporting Charleroi aurait bel et bien eu des discussions avec les dirigeants de l'Union, ce jeudi, et aurait bien fait comprendre son envie de rejoindre le Parc Duden. Le dossier est cependant complexe.





En effet, la direction carolo, avec Mehdi Bayat en chef de file, n'a aucune envie de voir partir l'entraîneur qui est au cœur du nouveau projet du club. De son côté, Rik de Mil dispose bien d'une clause libératoire, qu'il ne pourra toutefois activer qu'en fin de saison, douze mois avant la fin de son nouveau contrat.

Union - Charleroi, avec De Mil sur le banc d'en face ?

Le football est toutefois un monde où il faut saisir n'importe quelle opportunité et c'est maintenant qu'elle se présente pour Rik de Mil, qui était bien présent sur le banc de Charleroi pour le match amical contre Reims de ce jeudi, à l'inverse de Sébastien Pocognoli, absent du banc de l'Union.

La suite de ce dossier sera intéressante à suivre, encore plus quand on sait que la prochaine journée de championnat offrira un duel entre l'Union et Charleroi, le 18 octobre au Parc Duden. Y voir Rik de Mil coacher l'Union Saint-Gilloise contre ses anciens joueurs apporterait tout de même une certaine touche d'ironie à cette histoire.