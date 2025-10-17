Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Charleroi veut se renforcer cet hiver. Le club carolo explore plusieurs pistes, dont celle d'un latéral de Ligue 1.

Le Sporting de Charleroi veut se renforcer. Rik De Mil le sait, son effectif manque d’équilibre et certains postes demandent de la concurrence. Le coach et la direction travaillent pour trouver les bons profils.

Dans les bureaux du Mambourg, plusieurs pistes sont étudiées, notamment à l’étranger. Les dirigeants carolos veulent miser sur un joueur capable d’apporter de la solidité et de l’expérience.

Un joueur de Ligue 1

D’après le site Africafoot, une piste se détache. Darlin Yongwa, défenseur gauche de 24 ans, évolue en Ligue 1 et est international camerounais. Mis de côté par son club, il pourrait changer d’air dès janvier.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Yongwa est estimé à 3 millions d’euros par Transfermarkt. Le défenseur compte 8 sélections et un but avec les Lions Indomptables.

Plusieurs clubs de Serie A et de Superlig sont intéressés, Charleroi devra convaincre le joueur de rejoindre ce projet et pas un autre.

