Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

Marc Degryse est revenu au micro de Het Laatste Nieuws, sur une période qu'il décrit lui-même comme son plus grand échec. Son passage à Anderlecht en 1992, sous la direction de l'entraîneur Luka Peruzovic, a laissé de profondes traces.

Marc Degryse a expliqué que la méthode de Luka Peruzovic allait complètement à l’encontre de sa propre identité footballistique. "Il mettait l’accent sur la course, le travail, le jeu défensif… Tout ce qui allait à l’encontre de ma nature", confie-t-il. Avant cela, il n’avait connu que des entraîneurs misant sur les qualités techniques de leur équipe. "J’avais auparavant travaillé avec Kessler, Houwaart et De Mos, trois coaches qui faisaient tourner le jeu autour des qualités footballistiques du groupe", poursuit-il.

Frustrations sur et en dehors du terrain

Durant ces six mois, rien n’allait non plus sur le plan sportif : "Sous Luka Peruzovic, j’ai reçu le seul carton rouge de ma carrière. C’était contre Waregem, pour une simple poussette", raconte Degryse. Quelques semaines plus tard, il écopa d’un carton jaune en Coupe d’Europe contre le PSG, entraînant une suspension. "C’était une succession de frustrations. Je n’ai jamais été aussi malheureux sur un terrain que durant ces six mois."

Avec le temps, l'ancien Diable Rouge a néanmoins adouci son jugement : "Ça montre à quel point je prenais tout cela au sérieux à l’époque", explique-t-il. Il se souvient de sa dernière rencontre sous Luka Peruzovic, un match où Anderlecht menait 4-1 contre Lommel avant de voir l’écart se réduire à 4-3 : "Le lendemain, le président Constant Vanden Stock m’a convoqué : 'Marc, on va arrêter avec Luka Peruzovic. Je vois que tu n’es pas heureux, et tu as voulu le montrer hier'."

"Malgré les critiques dans la presse francophone à l’époque, il ne regrette rien. "J’ai reçu beaucoup de critiques dans la presse francophone, mais si c’était à refaire, je referais exactement la même chose", conclut-il.