Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis Anderlecht
| Commentaire
Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"
Photo: © photonews

Anderlecht est dans une situation transitoire en attaque. Luis Vazquez connaît toujours des difficultés, Adriano Bertaccini revient à peine de blessure et Mihajlo Cvetkovic est encore jeune. Besnik Hasi aurait aimé que Keisuke Goto soit encore présent à Neerpede.

Keisuke Goto s'était montré avec l'équipe première la saison passée (deux buts en trois titularisations) mais voulait plus de temps de jeu. "Écoutez, début août, j'ai eu une bonne conversation avec Goto et son entourage", explique Hasi. "J'étais d'accord avec son point de vue qu'il avait dépassé l'étape des U23, mais je lui ai demandé d'attendre la fin de la période des transferts, il aurait encore eu l'occasion de décider de ce qui était le mieux pour lui".

Hasi devait déjà avoir un pressentiment que Kasper Dolberg partirait. "Mais Goto était impatient. Je le comprends aussi. Nous allions faire venir Bertaccini, Dolberg était encore là... Il allait peut-être rester le troisième ou quatrième attaquant et il voulait avoir des minutes de jeu. Si nous avions su que Dolberg allait partir, la situation aurait pu tourner autrement. Il aurait pu être le premier ou le deuxième attaquant".

Convaincu de ses qualités

Quand Saint-Trond est venu frapper à la porte pour un prêt, le Japonais n'a pas longtemps hésité. "C'est le club idéal pour lui. Il y a beaucoup de compatriotes avec qui il peut communiquer dans sa propre langue. C'était aussi un point de travail chez nous. Mais il ne nous surprend pas. Il réalise la progression que nous attendions de lui."

"Il avait déjà réalisé un bon stage. Sa mentalité est toujours au top et il a de très bons déplacements. Il devait pourtant penser qu'il aurait du mal à avoir sa chance. Je comprends ça parfaitement et je le soutiens aussi, car il s'est d'abord imposé chez les Futures. Tout comme Angulo, Degreef et Sardella. Je comprenais parfaitement son souhait", poursuit Hasi.

Goto reviendra la saison prochaine à Anderlecht et aura gagné en maturité. "C'est une situation gagnant-gagnant pour le moment. Il a le potentiel pour devenir le premier attaquant d'Anderlecht. S'il marque 10-12 buts avec le STVV... Qu'il puisse jouer contre Anderlecht ? Bien sûr, nous ne sommes pas concernés par cela comme d'autres clubs. Anderlecht a toujours été un club de gentlemen et cela ne changera pas".

Suis STVV - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (19/10).

Jupiler Pro League
Anderlecht
STVV
Keisuke Goto

