"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

David Hubert prend ses marques à l'Union. Ce soir, il prendra place sur le banc pour la première fois face à Charleroi.

Qui aurait cru avant la trêve internationale que c'est David Hubert qui répondrait aux questions de la traditionnelle conférence de presse de veille de match contre Charleroi ? Le départ soudain de Sébastien Pocognoli à Monaco a changé la donne. De quoi valoir à Hubert une entrée en matière très rapide.

Certains internationaux n'ont rencontré leur nouvel entraîneur que deux jours avant le match : "Tu n’as pas tout le noyau donc c’est toujours délicat de rentrer dans un nouveau club. On l’a donc fait en deux vitesses, vendredi n’était que le premier jour où le noyau était au complet. Cela fait partie du job, on s’adapte et on en retire le meilleur", explique Hubert, cité par la RTBF.

Déjà plusieurs entrevues

"On a mis des choses au clair, c’était important que tout le monde soit présent pour ce nouveau départ. J’ai eu beaucoup de discussions avec les attaquants, avec le staff. C’est une manière de s’intégrer aussi, de discuter de manière individuelle et collective avec les gens. Il y en aura encore", poursuit-il.

Malgré l'agitation de ces derniers jours, David Hubert a réussi à passer dire au revoir à Louvain : "J’ai quand même essayé de trouver le temps de repasser. C’était important de faire un trait sur cette période-là. J’ai pris le temps de passer mercredi, de dire certaines choses et de leur souhaiter beaucoup de succès pour la suite. J’aime clôturer les choses avant d’écrire une nouvelle page".





Une nouvelle page qui s'écrira dès ce soir contre Charleroi. Le nouvel entraîneur pourra ainsi jauger ses troupes une première fois avant le choc de mardi contre l'Inter Milan. Le noyau à sa disposition est pratiquement au complet, même s'il faudra surveiller l'état physique de Kevin Rodriguez, parti blessé en sélection équatorienne.