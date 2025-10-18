Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

Max Dean est enfin de retour à Gand. L'attaquant anglais, qui a été éloigné des terrains pendant neuf mois en raison d'une blessure aux ligaments croisés, a déjà joué quelques minutes lors d'un match amical. Ivan Leko a abordé son cas en conférence de presse.

Après une longue rééducation, Max Dean est enfin de retour à La Gantoise. Ivan Leko explique que son attaquant aurait du temps de jeu dans les prochaines semaines, mais sans doute d'abord avec les U23 en D1B.

"Nous allons bien sûr essayer de lui donner le plus de minutes possible, mais ce n'est pas toujours évident car le staff doit aussi penser en fonction de l'équipe", explique l'entraîneur croate, cité par Het Nieuwsblad. "C'est pourquoi c'est effectivement une option qu'il joue avec la réserve ce week-end, mais cette décision n'a pas encore été prise".

Un caractère bien trempé

Leko ne veut pas se précipiter avec Dean, dont il aime le profil "J'ai toujours été fan de Max. J'adore son énergie et sa détermination, mais aussi sa capacité à créer des occasions. J'aime sa mentalité de gagnant et la façon dont il va mettre la pression. C'est dommage que nous n'ayons pas encore pu compter sur lui cette saison".

"Il devra encore travailler un certain temps pour retrouver pleinement sa forme, mais nous sommes déjà très heureux qu'il ait pu disputer quelques minutes en amical pendant la trêve", conclut l'entraîneur des Buffalos.

La saison dernière, Ivan Leko avait croisé la route de Max Dean avec le Standard. Le jeune Anglais avait inscrit un doublé face aux Rouches lors du match aller et s'était attiré les foudres de Sclessin avec quelques provocations au retour. Sera-t-il retapé pour les retrouvailles de samedi prochain ?

