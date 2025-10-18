Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les RSCA Futures feront leur retour en Challenger Pro League face à Lommel ce samedi soir, la trêve étant terminée. Malheureusement pour les Bruxellois, Jayden Onia Seke ne sera pas de la partie.

Le jeune talent belge s'est blessé lors de cette trêve avec les U17 face à la Moldavie, comme nous vous l'avions déjà expliqué. Il était carrément sorti sur civière, ce qui ne présageait pas de bonnes nouvelles.

Il a dû déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de la Belgique U17. L'ailier était rentré à Anderlecht afin de s'y faire soigner.

Absent pour le reste de la phase aller 

La gravité de la blessure se confirme bel et bien ! Jelle Coen devra se passer de sa jeune pépite de 16 ans ce samedi et très probablement pour le reste de la phase aller (mi-décembre), selon le Nieuwsblad.

C'est un véritable coup dur pour l'équipe des jeunes anderlechtois. Le joueur né en mai 2009 était l'un des pions clés de l'effectif bruxellois. En ce début de saison, il avait été titulaire à chaque rencontre.

L'ailier belge n'avait cependant pas encore été décisif. Au classement, les Bruxellois pointent à la 10e place. Leur bilan est le suivant : deux victoires, trois nuls et trois défaites.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Lommel SK
Jayden Onia-Seke

Plus de news

Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

15:00
"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

14:30
David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

12:20
Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

10:00
Union - Charleroi : comme un clin d'oeil involontaire du manager du calendrier

Union - Charleroi : comme un clin d'oeil involontaire du manager du calendrier

13:20
"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

13:40
2
OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

12:59
1
Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

12:44
Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

12:00
3
Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

11:30
12
Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

11:00
Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

10:30
Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

09:30
Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

07:20
Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp Analyse

Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp

08:40
"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

09:00
C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

08:20
Le joueur a dû rentrer seul à l'aéroport : l'anecdote de Bruno Venanzi sur son premier mercato au Standard

Le joueur a dû rentrer seul à l'aéroport : l'anecdote de Bruno Venanzi sur son premier mercato au Standard

08:00
🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

07:40
Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

06:30
🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

07:00
7
La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

23:41
4
Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi" Analyse

Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi"

06:00
6
Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

20:30
Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

23:48
INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

23:00
Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

19:00
🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

22:45
11
Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

22:30
Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

22:00
"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

21:40
Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

21:20
1
"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

17:00
"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

21:00
Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

20:00
Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 10
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Eupen Eupen
Beerschot Beerschot 1-1 SK Beveren SK Beveren
Jong Genk Jong Genk 16:00 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
La Gantoise La Gantoise 20:00 KV Courtrai KV Courtrai
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 19/10 FC Liège FC Liège
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 19/10 RFC Seraing RFC Seraing
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved