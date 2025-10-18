Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

Les RSCA Futures feront leur retour en Challenger Pro League face à Lommel ce samedi soir, la trêve étant terminée. Malheureusement pour les Bruxellois, Jayden Onia Seke ne sera pas de la partie.

Le jeune talent belge s'est blessé lors de cette trêve avec les U17 face à la Moldavie, comme nous vous l'avions déjà expliqué. Il était carrément sorti sur civière, ce qui ne présageait pas de bonnes nouvelles.

Il a dû déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de la Belgique U17. L'ailier était rentré à Anderlecht afin de s'y faire soigner.

Absent pour le reste de la phase aller

La gravité de la blessure se confirme bel et bien ! Jelle Coen devra se passer de sa jeune pépite de 16 ans ce samedi et très probablement pour le reste de la phase aller (mi-décembre), selon le Nieuwsblad.

C'est un véritable coup dur pour l'équipe des jeunes anderlechtois. Le joueur né en mai 2009 était l'un des pions clés de l'effectif bruxellois. En ce début de saison, il avait été titulaire à chaque rencontre.

L'ailier belge n'avait cependant pas encore été décisif. Au classement, les Bruxellois pointent à la 10e place. Leur bilan est le suivant : deux victoires, trois nuls et trois défaites.