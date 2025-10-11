Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

Les U17 belges ont remporté mercredi leur match de qualification pour l'Euro contre la Moldavie, mais ont perdu Jayden Onia Seke sur blessure. Les nouvelles ne sont pas bonnes.

À l'image de nos Diables Rouges, toutes les catégories d'âges fédérales sont sur le pont durant la trêve. Nos U17 disputent ainsi trois matchs en six jours pour assurer leur place à l'Euro.

Avant de défier la Biélorussie demain et la Norvège mardi, l'équipe a fait le boulot contre la Moldavie, en s'imposant 1-0. Mais la rencontre a été marquée par la sortie sur blessure de Jayden Onia Seke.

Une véritable chasse à l'homme sur le terrain

L'ailier gauche des RSCA Futures se montrait jusque-là très déroutant. Les jeunes Moldaves ont répondu en le taclant sans arrêt. Et c'est sur l'un de ces tacles qu'Onia Seke a été contraint de céder sa place sur blessure.

Le Bruxellois de 16 ans est même sorti sur civière. Comme on le craignait, la fédération a confirmé aujourd'hui que le joueur ne serait pas apte pour les deux autres rencontres de la trêve, il est retourné à Anderlecht pour s'y faire soigner.

Jayden Onia Seke (U17) will return to Anderlecht after sustaining an injury from a tackle in the match vs Moldova. #U17 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) October 10, 2025

Un coup dur pour les Mauves : du haut de son jeune âge, Jayden Onia Seke s'est déjà imposé comme un incontournable chez les RSCA Futures, avec qui il a débuté chaque rencontre de D1B comme titulaire depuis le début de saison.