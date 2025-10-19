🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

Le Belge semble revenir dans le coup en Allemagne où il retrouve progressivement du temps de jeu, la confiance et le chemin des filets, pour la deuxième fois en deux rencontres.

Buteur avant la trêve internationale, Albert Sambi Lokonga s'était illustré avec son club Hambourg en contribuant à la large victoire des siens lors de la sixième journée de Bundesliga contre Mayence.

Le Belge vient de récidiver avec un nouveau but et contre un gros morceau, le RB Leipzig de Johan Bakayoko et de l'ancien Brugeois Antonio Nusa. Toutefois, le HSV repart bredouille de son déplacement, la victoire du RB vient gâcher ce nouveau but de l'ancien Anderlechtois.

Hier samedi, le milieu de terrain avait obtenu sa deuxième titularisation consécutive avec Hambourg et a une nouvelle fois convaincu le club allemand en marquant pour la deuxième fois d'affilée, répondant à l'ouverture du score de Baumgartner (45e).

L'ancien Diable Rouge a débuté la saison en tant que remplaçant au HSV, mais semble avoir progressivement conquis sa place de titulaire. Il a marqué juste après la mi-temps mais cela n'a toutefois pas suffi pour assurer la victoire de son club. Après un doublé de Christoph Baumgartner (sur des passes d'Antonio Nusa et Johan Bakayoko), le RB s'est finalement imposée 2-1.

Au classement, HSV est 10e, alors que le RB Leipzig est deuxième.