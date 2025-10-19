"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !
Photo: © photonews

Après une saison très décevante, Ronny Deila n'est plus l'entraîneur d'Atlanta United. Sa position était fragilisée depuis quelques semaines.

La dernière journée de la phase classique de la MLS se déroule ce week-end. Grosse déception de la saison, Atlanta United a concédé un partage face à DC United et termine à l'avant-dernière place de la conférence Est, avec 28 points en 34 matchs.

Un bilan bien en deçà des attentes qui a coûté son poste à Ronny Deila. Après la rencontre, le club américain a publié un communiqué annonçant le licenciement de l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges.

Ronny Deila n'est plus l'entraîneur d'Atlanta United

« Il était évident que notre niveau de jeu n'était pas à la hauteur cette saison. Avec notre équipe dirigeante, nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt d'Atlanta United de donner une nouvelle orientation à l'équipe », a déclaré Garth Lagerwey, PDG du club.

« En fin de compte, nous devons à nos supporters un meilleur spectacle sur le terrain, et nous sommes déterminés à le leur offrir au plus vite. Nous remercions Ronny pour son temps et son engagement envers l'organisation, et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. »

Ronny Deila avait rejoint Atlanta United en décembre 2024. Lors de sa seule saison à la tête de l'équipe, le club affiche un bilan de 6 victoires, 18 partages et 13 défaites toutes compétitions confondues.

