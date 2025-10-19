Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

L'AS Monaco a concédé le nul dans les derniers instants face au SCO d'Angers (1-1). C'est avec un sentiment contrasté que Sébastien Pocognoli, malgré tout positif, a donné sa première conférence de presse d'après match pour ses nouvelles couleurs.

Lancé dans le match par Sébastien Pocognoli, Folarin Balogun a été le (seul) buteur monégasque de la soirée. Ce dernier était bien servi par Takumi Minamino, également monté en cours de jeu. Voilà un premier choix décisif à mettre sur le compte de l'ancien coach de l'Union, qui a toutefois encore pas mal de travail afin de mettre en place son organisation.

Beaucoup de choses très positives

"Mathématiquement, nous sommes déçus. On voulait l’emporter ce soir. Mais Angers a fait un bon match. D’un point de vue footballistique, au vu du peu de temps que nous avons eu ensemble avec les joueurs, il y a eu beaucoup de choses très positives, notamment dans l’attitude. J’ai vu des garçons qui se sont battus. Tout n’était pas parfait, mais dans l’exécution du plan de jeu, il y avait du positif", analysait le Belge.

"Par moments, nous aurions pu faire cette passe vers l’avant, c’est dans ce sens qu’il faut continuer à travailler. Je suis frustré car défensivement nous étions disciplinés, même si Angers s’est créé quelques occasions, c’était souvent en contre", poursuit-il.

Patience, courage et qualité individuelle

Les journalistes présents l'ont également interrogé sur les principes de jeu qu'il souhaite mettre en place à l'ASM : "C’est simple, avec le ballon nous voulons donner le plus de possibilités de passe au porteur, donc une certaine discipline tactique sur le terrain. Il faut de la patience, du courage, de la qualité individuelle pour combiner dans ces petits espaces. Maghnes Akliouche l’a bien fait, Ansu Fati et Takumi Minamino aussi par moments. Avec les profils présents en fin de match, nous aurions pu jouer plus dans la profondeur et contraindre Angers à jouer plus bas", explique-t-il encore.





"Maintenant, je vais d’abord m’attaquer à l’aspect individuel pour travailler. Mais au vu de la qualité du groupe, une fois que tout sera en place et que les joueurs seront habitués à l’intensité des entraînements, les initiatives, la confiance et le mental nous permettront de franchir une étape", prévoit le Belge.