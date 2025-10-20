Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Daniel Van Buyten suit toujours de près le football belge et regardera avec intérêt le match du Club de Bruges contre le Bayern Munich mercredi soir. L'ancien Diable Rouge a peu d'espoir pour les Blauw en Zwart.

"La structure du Bayern s'est construite au fil des années et cela se remarque sur le terrain", commence Van Buyten pour FC Bayern. "Le Club de Bruges est capable de bien s'adapter et joue rapidement vers l'avant. Ils vont certainement résister durant les premières minutes".

Cependant, Van Buyten reste réaliste quant aux chances des Brugeois : "Ils peuvent peut-être tenir une demi-heure, voire toute une mi-temps, mais pas plus. Le niveau de la Ligue des Champions n'est pas leur référence".

Le football belge progresse, mais de là à lutter contre les cadors européens...

Big Dan est pourtant plein d'éloges pour le football belge en général. "Les clubs ont appris à tirer le meilleur parti de moyens limités. La Belgique est devenue un excellent terreau pour les joueurs talentueux, faisant notamment référence aux récents transferts des joueurs brugeois en Premier League, comme Maxim De Cuyper et Chemsdine Talbi, pour des montants considérables.

Van Buyten continue à suivre le Bayern avec d'autant plus de plaisir que son ancien acolyte Vincent Kompany en est l'entraîneur : "Vincent a une forte personnalité, beaucoup de qualité et fait un excellent travail au Bayern. Je ne doute pas de sa réussite. Il a tout ce dont il a besoin pour obtenir des résultats".

Le Bayern a d'ailleurs déjà repris son titre de champion d'Allemagne la saison dernière : "Cette équipe du Bayern fait partie des trois meilleures au monde. Je la sens déjà en route pour le prochain titre".