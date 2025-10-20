"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

Karel Geraerts est aujourd'hui l'entraîneur de Reims. Malgré un départ difficile du Parc Duden, il n'oublie pas ce qu'il doit à l'Union.

Comme Karel Geraerts et Alexander Blessin avant lui, Sébastien Pocognoli n'est pas resté deux saisons de suite à l'Union Saint-Gilloise. Malgré son choix de rester cet été, l'offre de Monaco est revenue mettre en lumière la difficulté de l'Union à garder ses coachs à succès.

DAZN a ainsi interrogé Karel Geraerts sur les raisons derrière ces exodes à répétition. Son point de vue sur le fonctionnement du club est évidemment pertinent après l'avoir longtemps vécu de l'intérieur. Mais il était évidemment tentant de l'interroger sur son cas personnel.

"Je n'ai jamais ressenti la moindre rancune envers l'Union. J'y ai passé quatre ans, je connais leur manière de fonctionner, leurs limites, jusqu'où ils vont dans telle ou telle situation. L'Union a toujours été très correcte envers moi, dans tous les domaines", explique-t-il.

Une certaine émotion chez Karel Geraerts

"Ce sont eux qui m'ont lancé comme adjoint, puis comme entraîneur principal. C'est au Parc Duden que j'ai pu me développer comme coach. La situation était vraiment très étrange. Tu quittes un club avec qui tu as très bien travaillé, où tu es resté quatre ans, mais avec qui tu ne parviens plus à t'entendre", poursuit Geraerts.

La fin a donc tout de même été abrupte : "Après cette décision prise des deux côtés, je n'étais pas bien pendant une semaine. J'ai toujours gardé contact avec certains à Saint-Gilles et ils avaient le même sentiment : c'est incompréhensible que l'on n'ait pas réussi à trouver d'accord".