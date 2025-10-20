"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

La fin de rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'était pas banale, c'est le moins que l'on puisse dire. Josué Homawoo et Marlon Fossey nous racontent comment ils ont vécu ces sept minutes.

"C'était un peu stressant, on a eu plusieurs jours pour penser à cette fin de match. Forcément, il y a plusieurs scénarios qui te viennent en tête. Mais on a fait ce qu'il fallait faire. A dix, on savait qu'il fallait défendre tous ensemble", commence Homawoo, aussi solide derrière que vendredi.

Le défenseur togolais est soulagé après tout ce remue-ménage : "On était frustrés, on voulait finir le match vendredi parce qu'on sentait qu'on était bien dans la rencontre, on se disait que cet arrêt pouvait tout changer. Mais dès qu'on a repris aujourd'hui, j'ai senti que tout le monde était bien dedans. Même avec l'exclusion, on a bien joué, la victoire est méritée. Dernièrement, on jouait bien mais on ne prenait pas de point, ça fait du bien de gagner à nouveau".

Les trois points, 72 heures après

Même son de cloche chez Marlon Fossey : "Aujourd'hui, il ne fallait pas bien jouer, il fallait bien défendre et rendre cette fin de match assez moche, c'est ce qu'on a fait pour récolter les trois points les plus importants de la saison. Maintenant, j'espère ne plus jamais avoir à faire ça dans ma carrière. Préparer ces sept minutes comme un match normal, c'était vraiment étrange".

Le capitaine s'est également exprimé sur le comportement des supporters : "C'est peut-être le revers de la médaille d'avoir des supporters aussi passionnés qui nous poussent tout le temps vers la victoire. La passion te fait parfois faire des choses irraisonnées. Mais il ne faut surtout pas englober tout le monde dans ce qu'il s'est passé. On a les meilleurs supporters du championnat".

"Jouer sans eux aussi, c'était spécial. Je suis juste en colère contre les individus qui ont causé tout cela. Le reste du public a poussé pour qu'on tienne à dix contre onze comme il le fait d'habitude", conclut-il.