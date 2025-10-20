La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

Charleroi est dans le creux avec ses quatre défaites de suite. Comme l'automne dernier, Rik De Mil et son groupe doivent faire front.

Il y a un an, Charleroi avait conclu son mois d'octobre avec quatre défaites de rang. À l'époque, la relation entre Rik De Mil et Mehdi Bayat en était ressortie grandie grâce à la confiance réaffirmée de Bayat envers son entraîneur. Un an plus tard, la situation présente des similitudes mais est pourtant bien différente.

Si De Mil est resté en poste malgré l'éventualité d'un départ, ce n'était cette fois pas dans le sens de la sérénité générale. L'entraîneur des Zèbres s'est montré très transparent en expliquant qu'il avait été déçu de voir le club l'empêcher de négocier avec l'Union Saint-Gilloise. Il affirme aujourd'hui que la page est tournée.

Mais s'il y a une page qui se tourne plus difficilement, c'est celle de joueurs partis. Il y a un an, Charleroi n'avait reçu de l'argent que pour trois joueurs : Jackson Tchatchoua (déjà prêté à l'Hellas Vérone pendant toute la saison), son gardien Hervé Koffi et Youssouph Badji. Le contraste est énorme avec cet été où près de 17 millions ont garni les comptes carolos.

Quand Zorgane se rappelle au bon souvenir de ses partenaires

Les entraîneurs aiment rarement parler des absents mais ces derniers ne se remplacent pas du jour au lendemain. Même si les montées de Kévin Van den Kerkhof feraient presque oublier l'activité de Jérémy Petris sur son flanc, les infiltrations de Daan Heymans manquent à l'équipe, tout comme l'instinct de buteur de Nikola Stulic. Ce n'est pas anodin si De Mil a avancé en conférence de presse le manque de tueurs dans l'équipe par rapport à l'efficacité intacte de l'Union.

Et puis, il y a le départ d'Adem Zorgane. Le retrouver dans le camp adverse ce weekend n'a fait que rappeler à quel point son registre manquait à l'entrejeu carolo. A chaque changement d'aile réussi au Parc Duden, Rik De Mil a applaudi ; à raison puisque cela a souvent créé de l'espace. Mais une fois que l'Union a rectifié le tir, c'est Zorgane qui a brillé en contrôlant le tempo du match et en allant régulièrement chercher les ailiers en un-contre-un.

L'Algérien est resté pendant quatre ans à Charleroi. Parce que son départ était attendu presque chaque été, il en a peut-être été un peu sous-estimé dans l'inconscient collectif. Mais le voir élu joueur du mois du côté de l'Union rappelle son omniprésence au coeur du jeu, aux abords des deux rectangles. Typiquement le liant avec les joueurs offensifs qu'il manque encore aux Zèbres.