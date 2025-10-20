Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid

Le parquet de l'Union belge requiert officiellement trois matchs de suspension (dont deux avec sursis) contre Adnane Abid, ainsi qu'une amende de 2000 euros. Le Standard de Liège n'est pas d'accord avec cette décision. Pierre François a réagi en conférence de presse.

L'ailier des Rouches avait été expulsé à la 39e minute de jeu face à l'Antwerp pour avoir marché sur la cheville d’Andreas Verstraeten. Il avait dans un premier temps écopé d'un carton jaune avant que la VAR n’intervienne.

De quoi faire gronder le stade de Sclessin. Une décision disciplinaire était alors attendue le concernant et elle est désormais tombée. Cette dernière ne plaît pas du tout au Matricule 17, qui a décidé de la contester.

Nous avons contesté cette proposition du parquet

"À Adnane Abid, il a été proposé une suspension de trois journées, dont une effective et deux avec sursis. Nous avons contesté cette proposition du parquet et nous défendrons notre joueur demain après-midi", explique le directeur général du club liégeois, Pierre François, en conférence de presse.

"Mais, comme vous le savez, seule la gestion des cartons rouges infligés aux joueurs ou aux membres du staff requiert l’application de la procédure accélérée, de manière telle que, si suspension effective il doit y avoir, elle puisse être en vigueur — même après un appel — avant la prochaine journée de championnat, c’est-à-dire avant notre déplacement à Gand."

Ce samedi, le Standard de Liège se déplacera à la Planet Group Arena. Un déplacement loin d’être évident pour les Rouches, qui préfèreraient évidemment compter sur la présence d'Adnane Abid.