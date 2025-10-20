"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp

Suite à la toute fin de rencontre disputée entre le Standard et l'Antwerp ce lundi, Vincent Euvrard s'est exprimé en conférence de presse. Satisfait de ses joueurs, le coach pense que son équipe a mérité la victoire.

Les Rouches jouaient ce lundi après-midi la fin d'un match qui avait été arrêté vendredi dernier à la 88e minute de jeu, suite à un lancer de gobelet d'une personne isolée. Cela faisait évidemment suite à d'autres lancers. Le score n'a pas bougé lors de ces dernières minutes en ce début de semaine ; les Liégeois se sont donc imposés 1-0.

Vincent Euvrard est déçu de ne pas avoir pu fêter la victoire avec tous les supporters présents vendredi dernier : "Ce qu’on n’a pas su faire, c’est fêter cette victoire avec tout le monde et dans le stade, avec les supporters qui nous ont quand même beaucoup apporté — non seulement dans ce match contre l’Antwerp, mais aussi déjà contre le Club de Bruges et Anderlecht."

Le Standard a mérité sa victoire selon lui : "Et je dois dire que, dans l’ensemble, c’est une victoire méritée. On a très bien entamé la rencontre, avec le but de Rafiki Saïd très tôt. Je pense qu’on a totalement dominé la première mi-temps. On aurait pu marquer un deuxième but, mais malheureusement, c’était hors-jeu."



"On a encore créé une grosse occasion avec Josué (Homawoo). Peut-être par moments un peu trop calmes au ballon, un peu trop justes, mais dans le pressing et la récupération dans le camp adverse, c’était très bon et très dominant," poursuit-il.

Les gars ont montré une solidarité énorme

Il salue la mentalité de ses joueurs : "Et puis, tu tombes à dix. Les gars ont montré une solidarité énorme, ensemble, avec encore une fois les supporters qui étaient notre douzième homme à ce moment-là. On a très bien défendu. On a donné quelques espaces, mais au juste moment, il y avait notamment deux fois Marlon Fossey qui fait un tacle énorme sur Somers qui devait juste pousser le ballon au fond. Donc tu as besoin de quelques exploits : soit du gardien, soit d’un défenseur au moment décisif. Et on l’a eu. On a su échapper encore quelques fois avec Rafiki (Saïd)."

"Et après, on a dû finir le match aujourd’hui. Encore une fois, victoire méritée dans l’ensemble," pointe-t-il. "Très satisfait de voir qu’une défense que tu dois changer toutes les semaines est capable de jouer de cette manière et de l’emporter, et aujourd’hui encore sept minutes à dix contre onze. Beaucoup de choses satisfaisantes, mais surtout une victoire nécessaire pour différentes raisons."