"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Accroché à Saint-Trond, Anderlecht peut nourrir des regrets. Adriano Bertaccini, de retour de blessure, a expliqué son ressenti.

Anderlecht s’est déplacé à Saint-Trond pour la onzième journée de Jupiler Pro League. Les Mauves ont bien débuté la rencontre avec un but de Nathan De Cat sur une passe de Thorgan Hazard. Dix minutes plus tard, Rihito Yamamoto a égalisé pour le STVV.

Le jeune Mihajlo Cvetkovic, très en vue ces dernières semaines, a vite redonné l’avantage à Anderlecht, encore servi par Hazard. Mais à un quart d’heure du terme, Kaito Matsuzawa a ramené Saint-Trond à 2-2.

Entré à la mi-temps, Adriano Bertaccini s’est exprimé sans détour après le match. "En deuxième période, je ne sais pas ce qui s’est passé. On a reculé alors qu’on menait 1-2. On a beaucoup subi et je comprends mal pourquoi", a-t-il expliqué.

Lucide, le jeune attaquant admet sa part de responsabilité. "À la base du deuxième but, c’est une perte de balle de ma part. Je dois apprendre à ne pas me précipiter quand l’équipe est en difficulté. J’ai encore beaucoup à apprendre", a-t-il ajouté.

De retour de blessure, Bertaccini reste positif. "Ma revalidation a été plus rapide que prévu. C’était dur de regarder les matchs sans pouvoir jouer, mais aujourd’hui je me sens bien. Je dois juste retrouver mes sensations et ma place dans le système du coach", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Adriano Bertaccini

Plus de news

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
2
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

12:00
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

11:40
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
1
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

11:00
Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

10:30
"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

10:00
4
Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

08:30
Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

08:03
"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

07:40
Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

06:30
"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

22:30
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

18:40
🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

15:00
L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

16:40
10
En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

18:20
"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

17:32
Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

17:12
🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

16:00
Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

14:40
🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

15:36
🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

14:20
Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved