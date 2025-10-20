"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

Accroché à Saint-Trond, Anderlecht peut nourrir des regrets. Adriano Bertaccini, de retour de blessure, a expliqué son ressenti.

Anderlecht s’est déplacé à Saint-Trond pour la onzième journée de Jupiler Pro League. Les Mauves ont bien débuté la rencontre avec un but de Nathan De Cat sur une passe de Thorgan Hazard. Dix minutes plus tard, Rihito Yamamoto a égalisé pour le STVV.

Le jeune Mihajlo Cvetkovic, très en vue ces dernières semaines, a vite redonné l’avantage à Anderlecht, encore servi par Hazard. Mais à un quart d’heure du terme, Kaito Matsuzawa a ramené Saint-Trond à 2-2.

Entré à la mi-temps, Adriano Bertaccini s’est exprimé sans détour après le match. "En deuxième période, je ne sais pas ce qui s’est passé. On a reculé alors qu’on menait 1-2. On a beaucoup subi et je comprends mal pourquoi", a-t-il expliqué.

Lucide, le jeune attaquant admet sa part de responsabilité. "À la base du deuxième but, c’est une perte de balle de ma part. Je dois apprendre à ne pas me précipiter quand l’équipe est en difficulté. J’ai encore beaucoup à apprendre", a-t-il ajouté.





De retour de blessure, Bertaccini reste positif. "Ma revalidation a été plus rapide que prévu. C’était dur de regarder les matchs sans pouvoir jouer, mais aujourd’hui je me sens bien. Je dois juste retrouver mes sensations et ma place dans le système du coach", a-t-il conclu.