Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Anderlecht ne prend aucun risque avec Nathan De Cat﻿. Le milieu de terrain de dix-sept ans s'est rapidement imposé comme un élément incontournable sous les ordres de Besnik Hasi﻿ et doit continuer à jouer un rôle important à l'avenir.

Nathan De Cat avait déjà pu démontrer l’étendue de son talent lors de l’Euro U17 et figurait également dans la pré-sélection pour la Coupe du monde. Mais Anderlecht a finalement décidé de ne pas le libérer. Selon le club bruxellois, le jeune joueur est désormais trop important pour pouvoir s’en passer.

En coulisses, les dirigeants s’activent déjà pour prolonger son contrat. Lié au RSCA jusqu’en 2027, De Cat pourrait rapidement se voir proposer une nouvelle entente, le club souhaitant sécuriser son avenir avant qu’un grand d’Europe ne tente de s’immiscer dans le dossier.

Anderlecht ne veut pas tarder à le prolonger

Les discussions entre le joueur, son entourage et la direction ont déjà débuté. Les négociations pourraient encore s’étaler sur plusieurs semaines, mais les Mauves veulent anticiper un éventuel intérêt de clubs de haut niveau.

Et celui-ci semble inévitable : De Cat a prouvé aussi bien sur la scène européenne qu’en Jupiler Pro League qu’il pouvait faire la différence. Anderlecht souhaite ainsi éviter un scénario comparable à celui de Mario Stroeykens.





Pendant ce temps, la cote du jeune talent grimpe en flèche. L’analyste Johan Boskamp est même allé jusqu’à estimer qu’il pourrait, à terme, prétendre à une place pour la Coupe du monde 2026 avec les Diables rouges — même si une convocation dès cette année paraît peu probable.