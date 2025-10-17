Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4300

Anderlecht a décidé d'empêcher Nathan De Cat de rejoindre l'équipe nationale pour la Coupe du monde U17. Le club préfère le garder durant cette période chargée, au grand mécontentement de la fédération.

Anderlecht a dû prendre une très grande décision. Les Mauves ont interdit à Nathan De Cat de partir à la Coupe du monde U17 avec l’équipe nationale.

On en a beaucoup parlé, mais maintenant Besnik Hasi s’est exprimé sur la situation. "La décision de le garder ici a été prise par le club", veut préciser l’entraîneur d’Anderlecht.

De Cat voulait aller à la Coupe du monde U17

"Nous avons parlé avec le joueur. Nathan voulait y aller, mais il comprend le point de vue du club. Son état d’esprit est le même, il était motivé à l’entraînement comme d’habitude", poursuit Hasi.

Il y avait des raisons de le laisser aller à la Coupe du monde et d’autres de le garder, mais ça montre que De Cat est très important pour Anderlecht. Le joueur n'a que 17 ans, il faut le rappeller.

Seule l’Union belge n’est pas contente du choix d’Anderlecht. Vincent Mannaert veut insister sur l’importance de gagner, même chez les jeunes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Nathan De Cat
Besnik Hasi

Plus de news

"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

17:00
Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

18:30
"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

17:30
Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

18:00
Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

15:30
Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

16:30
Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

16:00
5
"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

15:01
Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

14:40
À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

14:00
Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

14:20
Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

13:00
Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

13:30
Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

12:40
Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

12:20
Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

10:00
Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

07:40
Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

09:30
Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

11:30
3
Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

12:00
2
Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

06:30
Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

11:00
Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

10:30
2
Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

09:00
La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

07:20
Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

08:30
1
La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

16/10
Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

08:00
"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

22:30
Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

07:00
L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

23:00
Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

21:20
L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

22:00
Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

21:40
Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

21:00
Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

20:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved