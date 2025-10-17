Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

Anderlecht a décidé d'empêcher Nathan De Cat de rejoindre l'équipe nationale pour la Coupe du monde U17. Le club préfère le garder durant cette période chargée, au grand mécontentement de la fédération.

Anderlecht a dû prendre une très grande décision. Les Mauves ont interdit à Nathan De Cat de partir à la Coupe du monde U17 avec l’équipe nationale.

On en a beaucoup parlé, mais maintenant Besnik Hasi s’est exprimé sur la situation. "La décision de le garder ici a été prise par le club", veut préciser l’entraîneur d’Anderlecht.

De Cat voulait aller à la Coupe du monde U17

"Nous avons parlé avec le joueur. Nathan voulait y aller, mais il comprend le point de vue du club. Son état d’esprit est le même, il était motivé à l’entraînement comme d’habitude", poursuit Hasi.

Il y avait des raisons de le laisser aller à la Coupe du monde et d’autres de le garder, mais ça montre que De Cat est très important pour Anderlecht. Le joueur n'a que 17 ans, il faut le rappeller.





Seule l’Union belge n’est pas contente du choix d’Anderlecht. Vincent Mannaert veut insister sur l’importance de gagner, même chez les jeunes.