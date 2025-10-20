Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

La Gantoise s'est écroulée 4-1 à Zulte Waregem. Ivan Leko, furieux, a violemment critiqué son équipe.

La claque est sévère pour La Gantoise, battue 4-1 par Zulte Waregem. Le club traverse une période de plus en plus difficile.

"Quand on perd au football, on doit au moins perdre avec dignité. Il faut jouer avec le cœur et avec du courage. De grosses couilles. Ce soir, c’était dramatique, même honteux", a déclaré l’entraîneur gantois Ivan Leko après la rencontre, cité par Het Laatste Nieuws.

Ivan Leko très dur envers son groupe

Dire que le Croate était furieux est un euphémisme. "Je dois présenter mes excuses à tous ceux qui ont quelque chose à voir avec La Gantoise. Maintenant, on doit creuser un trou et avoir honte. Certains se préoccupent plus de leurs cheveux ou de leur t-shirt que des vraies valeurs du football."

Leko ne pouvait pas compter sur Kanga, Kadri et Skóraś, blessés. Mais il a refusé de s’en servir comme excuse. "Ce n’est pas non plus Modric, Messi ou Ramos qu’on a perdus, hein."





"Qui croit encore en cette équipe ? On a détruit tout ce qu’on avait construit en quatre mois. On a reculé de dix pas. Je ne l’avais pas du tout vu venir. Et ce n’est pas la première fois qu’on est mous comme tout", a conclu Leko, conscient qu’une semaine très agitée l’attend.